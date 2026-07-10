Aposta de Fortaleza acerta 4 números na Quina e ganha R$ 26 mil

Uma aposta de Fortaleza acertou quatro dezenas do concurso 7061 da Quina, sorteado nessa quinta-feira (9), e levou o prêmio de R$ 26.952,00.
Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi um bolão de dez cotas registrada na loteria Benfica, e com dois prêmios por faixa.
Resultado da Quina 7061
Os números sorteados foram: 49 - 60 - 71 - 59 - 19.
Nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas, segundo a Caixa Econômica Federal. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 11 milhões para o próximo sorteio, que será realizado nesta sexta-feira (10).
Outras apostas premiadas
Além da aposta de Fortaleza, o concurso distribuiu valores para apostadores que acertaram três ou quatro dezenas.
- três acertos: 2.909 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 141,18;
- quatro acertos: 32 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 13.476,03 para cada.
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