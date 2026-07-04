Negócios
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Resultado da Timemania 2411 de hoje, 04/07; prêmio é de R$ 2,8 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

Escrito por A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
04 de Julho de 2026 - 18:23 (Atualizado às 21:14)
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:
Logo do Patrocinador

No concurso 2411, a Timemania vai sortear um valor de R$ 2,8 milhões. Você pode acompanhar o sorteio pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h de hoje sábado, 04/07. Para participar, o valor mínimo é de R$ 3,50.

Resultado Timemania concurso 2411

59 - 56 - 20 - 51 - 35 - 79 - 31 

Time do coração

40 - Floresta- CE

Como jogar na Timemania?

Para participar, é preciso escolher dez números e um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time de Coração. Com três a sete acertos, ou o acerto de um Time do Coração, você vence.

Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos).

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar a Timemania variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos

Aposta mínima: R$3,50 - 10 números

Faixas Quantidade de acertos Probabilidade de acerto (1 em)
7 números 26.472.637
6 números 216.103
5 números 5.220
4 números 276
3 números 29
Time do Coração Um clube de futebol 80

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!
Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você  pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. 

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Assuntos Relacionados
Economia/loterias Economia/resultado das loterias caixa

VC Repórter

Imagem da notícia Resultado da Loteca 1260 de hoje 04/07; prêmio é de R$ 1 milhão
Loterias

Resultado da Loteca 1260 de hoje 04/07; prêmio é de R$ 1 milhão

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7057, deste sábado (04/07); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7057, deste sábado (04/07); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim

Imagem da notícia Veja o Resultado da Mega-Sena 3027 deste sábado (04/07); prêmio é de R$ 33,0 milhões
Loterias

Veja o Resultado da Mega-Sena 3027 deste sábado (04/07); prêmio é de R$ 33,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3727, deste sábado (04/07); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3727, deste sábado (04/07); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim

Imagem da notícia Resultado da Timemania 2411 de hoje, 04/07; prêmio é de R$ 2,8 milhões
Loterias

Resultado da Timemania 2411 de hoje, 04/07; prêmio é de R$ 2,8 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim

Imagem da notícia Resultado Dia de Sorte 1237 de hoje, 04/07; prêmio é de R$ 1,0 milhão
Loterias

Resultado Dia de Sorte 1237 de hoje, 04/07; prêmio é de R$ 1,0 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim

Imagem da notícia Resultado da +Milionária 369 de hoje 04/07; prêmio é de R$ 69,0 milhões
Loterias

Resultado da +Milionária 369 de hoje 04/07; prêmio é de R$ 69,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim

Imagem da notícia Resultado Dia de Sorte 1236 de hoje, 03/07; prêmio é de R$ 750 mil
Loterias

Resultado Dia de Sorte 1236 de hoje, 03/07; prêmio é de R$ 750 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7056, desta sexta-feira (03/07); prêmio é de R$ 4,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7056, desta sexta-feira (03/07); prêmio é de R$ 4,0 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim

Imagem da notícia Veja agora o resultado da Lotomania 2945 – Sorteio de sexta-feira, 03/07; Prêmio de R$ 1,8 milhão
Loterias

Veja agora o resultado da Lotomania 2945 – Sorteio de sexta-feira, 03/07; Prêmio de R$ 1,8 milhão

Apostas para a Lotomania 2945 nessa sexta-feira vão até as 20:30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim