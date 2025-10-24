Dez apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3521 e levam mais de R$ 200 mil cada

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Dez apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3521, sorteada na noite desta sexta-feira (24), e levaram R$ 202.302,67 cada.

As apostas vencedoras do prêmio principal foram para as cidades de Anápolis (GO), São Luís (MA), Itaúna (MG), Montes Claros (MG), Santos Dumont (MG), Uberlândia (MG), Barra do Garças (MT), Rondon (PR), São Paulo (SP) e Americana (SP) - esta última foi feita por canal eletrônico.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste sábado (25), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE HOJE

06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-19-20-21-22-23

RESUMO DO SORTEIO

15 acertos

10 apostas ganhadoras, R$ 202.302,67

14 acertos

270 apostas ganhadoras, R$ 2.244,35

13 acertos

6.284 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

67.045 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

397.330 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota , o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 560 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 370 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa de qualquer lugar.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5051 ou clicando nesse link! Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil .