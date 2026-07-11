Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6082, deste sábado (11/07)

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A Loteria Federal de concurso 6082 foi sorteada, mas não houve premiação nesta extração. O sorteio aconteceu hoje (11/07), a partir das 20h (horário de Brasília), e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Segundo a Caixa, os bilhetes não estão sendo comercializados neste mês de julho. A previsão de retorno das vendas é o mês de agosto.

Resultado da Loteria Federal 6082 de hoje

Os números sorteados neste sábado foram:

5º Prêmio: 5 - 4 - 6 - 5 - 2

5 - 4 - 6 - 5 - 2 4º Prêmio: 9 - 3 - 4 - 7 - 2

9 - 3 - 4 - 7 - 2 3º Prêmio: 3 - 3 - 6 - 0 - 8

3 - 3 - 6 - 0 - 8 2º Prêmio: 9 - 7 - 0 - 3 - 9

9 - 7 - 0 - 3 - 9 1º Prêmio: 9 - 5 - 8 - 6 - 6

Como jogar na Loteria Federal

Para apostar, é preciso escolher um bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. No momento da compra, é escolhido o número impresso no bilhete que quer concorrer.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que for adquirida.

O prêmio é concedido a quem acertar:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a uma das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;

A unidade do primeiro prêmio.

Qual dia e que horas sai o resultado do sorteio da Loteria Federal

Os sorteios das extrações da Loteria Federal são realizados às quartas e aos sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

A transmissão do sorteio da Loteria Federal é realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota , o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 560 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 370 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa de qualquer lugar.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5051 ou clicando nesse link! Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil .