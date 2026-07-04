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Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6080, deste sábado (04/07)

A transmissão do sorteio da Loteria Federal foi realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
04 de Julho de 2026 - 20:20
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A Loteria Federal de concurso 6080 vai sortear um prêmio de R$ 500 mil. O sorteio acontece hoje (04/07), a partir das 20h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Loteria Federal 6079 de hoje

  • 5º Prêmio: 3 - 3 - 7 - 7 - 2
  • 4º Prêmio: 4 - 4 - 5 - 1 - 8
  • 3º Prêmio: 9 - 9 - 6 - 5 - 1
  • 2º Prêmio: 4 - 0 - 2 - 0 - 4
  • 1º Prêmio: 8 - 0 - 2 - 4 - 6

Como jogar na Loteria Federal

Para apostar, é preciso escolher um bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. No momento da compra, é escolhido o número impresso no bilhete que quer concorrer.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que for adquirida.

O prêmio é concedido a quem acertar:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Qual dia e que horas sai o resultado do sorteio da Loteria Federal

Os sorteios das extrações da Loteria Federal são realizados às quartas e aos sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!
Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você  pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. 

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

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