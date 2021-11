As Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 tem um clássico mundial na América do Sul nesta sexta-feira (12): Argentina e Uruguai se enfrentam às 20h (de Brasília), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu-URU, pela 13ª rodada.

Campeã da Copa América, a equipe do astro Lionel Messi está invicta na classificatória e ocupa a vice-liderança da chave, com 25 pontos - nove a menos que a Seleção Brasileira. Ao todo, foram sete vitórias e quatro empates.

Já o time celeste tem 16, ocupando a 6ª posição. No momemnto, dentro da classificação, estaria fora do Mundial do Catar. Assim, os uruguaios precisam do resultado positivo para sonhar novamente com o G-4 e a vaga garantida.

Uruguai x Argentina

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo canal SporTV.

Palpites para o jogo

inter@

Prováveis escalações

Uruguai: Muslera; Cáceres, Giménez, Godín e Piquerez; Nahitan Nández, Lucas Torreira, Matías Vecino e Rodrigo Bentancur; Luis Suárez e Brian Rodríguez. Técnico: Óscar Tabárez.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Romero, Otamendi e Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lionel Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Uruguai x Argentina

Onde: Campeón del Siglo, em Montevidéu-URU.

Campeón del Siglo, em Montevidéu-URU. Data: sexta-feira (12), às 20h.