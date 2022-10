Shakhtar Donetsk x Real Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Shakhtar Donetsk e Real Madrid entram em campo nesta terça-feira (11), às 16h de Brasília, na Pepsi Arena, em Varsóvia (POL), para disputar a quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa 2022/23. As duas equipes integram o Grupo F da competição europeia, ao lado de RB Leipzig e Celtic.

O Real Madrid é o atual campeão da UEFA Champions League e ocupa a primeira colocação do Grupo F desta edição do torneio, com 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas. O Shakhtar está na segunda colocação, com cinco pontos a menos que o rival espanhol. Na última quarta-feira (5) as duas equipes jogaram no Santiago Bernabéu, com vitória do Real Madrid por 2 a 1.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida com exclusividade pelo HBO Max.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Shakhtar Donetsk: Trubin; Taylor, Bondar, Matviyenko e Konoplya; Stepanenko; Shved, Bondarenko, Sudakov e Mudryk; Zubkov. Técnico: Igor Jovićević.

Real Madrid: Lunin; Vazquez, Rudiger, Alaba e Mendy; Camavinga, Tchouameni e Kroos; Rodrygo, Benzema e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

SHAKHTAR DONETSK X REAL MADRID | FICHA TÉCNICA

Local: Pepsi Arena, em Varsóvia (POL)

Data: 11/10/2022 (terça-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Orel Grinfeeld (ISR)

Assistentes: Roy Hassan (ISR) e Idan Yarkoni (ISR)

Árbitro de Vídeo (VAR): Marco Di Bello (ITA)