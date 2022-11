A Copa do Mundo do Catar começou. É hora de conferir a agenda de jogos desta segunda-feira (21), com horário e onde assistir. Inglaterra, Holanda e Estados Uidos entram em campo hoje. O Diário do Nordeste acompanha todos os jogos do torneio em tempo real.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (21)

10h- Inglaterra x Irã - Globo, Sportv, FIFA+, ge.globo

13h - Senegal x Holanda - Globo, Sportv, FIFA+, Cazé TV Youtube, ge.globo

16h- EUA x País de Gales - Globo, Sportv, Sportv 2, FIFA+, ge.globo