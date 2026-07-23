Palpitômetro: Carpini era o maior culpado pelo desempenho do time?

Thiago Carpini não é mais técnico do Fortaleza. O clube demitiu o treinador na tarde dessa quinta-feira (23) e agora busca um novo clube. Em sua passagem pelo clube, o profissional foi campeão do Campeonato Cearense, finalista da Copa do Nordeste, classificado para as oitavas-de-final da Copa do Brasil e deixou o clube dentro do G6, a zona de classificação para a disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Porém, os resultados não refletem toda a história. O time é uma das piores equipes visitantes do campeonato, com apenas duas vitórias, e apresentou perfomance irregular em vários outros jogos. Para alguns especialistas, a falta de desempenho e repertório era um sinal de que o trabalho do técnico pelo Tricolor se aproximava do desgaste, e ameaçava uma possível campanha de acesso pelo retorno à elite do futebol brasileiro.

Veja o que pensam os especialistas do Jogada: