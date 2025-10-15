Palmeiras x Red Bull Bragantino pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
As equipes se enfrentam em jogo pela 28ª rodada da Série A
Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam pela Série A nesta quarta-feira (15), em jogo pela 28ª rodada. O jogo será às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).
O Verdão é o líder da Série A com 58 pontos em 26 jogos e vem de vitória diante do Juventude por 4x1 em casa.
Já o Massa Bruta é o 9º colocado com 36 pontos e vem de vitória diante do Grêmio por 1x0.
ONDE ASSISTIR
Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS
Weverton; Giay, Murilo, Micael e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Maurício e Felipe Anderson; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira
BRAGANTINO
Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha (Borbas). Técnico: Fernando Seabra
Arbitragem:
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)