Nova regra é aplicada na Copa do Mundo e Almirón é expulso após falar com a mão na boca; Entenda

O meia-atacante do Paraguai, Almirón, foi expulso na partida contra a Turquia, válida pelo Grupo D, em Santa Clara, nos Estados Unidos, após nova regra implementada na Copa do Mundo 2026. Ele recebeu cartão vermelho após falar algo para o jogador Müldur, da Turquia, cobrindo a boca com a mão.

O gesto que o jogador paraguaio fez era comum até antes da Copa do Mundo 2026, com muitos jogadores fazendo para evitar leitura labial, mas a nova determinação da FIFA não permite proibiu isso.

O árbitro foi alertado pelo VAR sobre o gesto de Almirón em uma discussão de jogo, foi ao monitor e explicou a decisão no campo.