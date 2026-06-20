Nova regra é aplicada na Copa do Mundo e Almirón é expulso após falar com a mão na boca; Entenda

Jogador do Paraguai foi expulso após nova regra da FIFA

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
20 de Junho de 2026 - 01:03 (Atualizado às 01:11)
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Legenda: Almiron é expulso após falar com mão na boca
Foto: Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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O meia-atacante do Paraguai, Almirón, foi expulso na partida contra a Turquia, válida pelo Grupo D, em Santa Clara, nos Estados Unidos, após nova regra implementada na Copa do Mundo 2026. Ele recebeu cartão vermelho após falar algo para o jogador Müldur, da Turquia, cobrindo a boca com a mão.

O gesto que o jogador paraguaio fez era comum até antes da Copa do Mundo 2026, com muitos jogadores fazendo para evitar leitura labial, mas a nova determinação da FIFA não permite proibiu isso.

O árbitro foi alertado pelo VAR sobre o gesto de Almirón em uma discussão de jogo, foi ao monitor e explicou a decisão no campo.

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