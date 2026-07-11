Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo: veja onde assistir, horário e escalações

Duelo é válido pelas quartas de final do Mundial 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
11 de Julho de 2026 - 06:00
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Legenda: Partida ocorre pelas quartas de final do Mundial 2026
Foto: Paul Ellis/AFP e Richard Pelham/Getty Images/AFP
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Noruega e Inglaterra se enfrentam neste sábado (11), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Algoz do Brasil nas oitavas de final, a Noruega faz campanha surpreendente no Mundial. Os noruegueses eliminaram a Seleção Brasileira por 2 a 1 e alcançaram as quartas de final.

Já a Inglaterra garantiu a classificação ao derrotar o México por 3 a 2 no Estádio Azteca lotado. Desta forma, os ingleses seguem na briga pelo bicampeonato mundial e chegam confiantes para o duelo decisivo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da CazéTV.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Noruega

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg e Odegaard; Nusa, Sørloth e Haaland. Técnico: Stale Solbakken.

Inglaterra

Pickford; Spence, Konsa, Guéhi e O'Reilly; Anderson, Rice e Bellingham; Gordon, Rashford e Kane. Técnico:Thomas Tuchel. 

Ficha técnica

  • Noruega x Inglaterra
  • Competição: Copa do Mundo
  • Fase: Quartas de final
  • Data: 11 de julho de 2026
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Estádio: Hard Rock Stadium
  • Local: Miami, Estados Unidos
  • Árbitro: Clement Turpin (FRA)
  • Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)
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