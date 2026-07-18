Nacional-AM x Iguatu pela Série D: veja onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Iguatu entra em campo neste sábado (18), para a partida de ida das Oitavas de Final da Série D do Campeonato Brasileiro. O Azulão enfrenta o Nacional, no estádio Ismael Benigno, em Manaus (AM). às 16 horas.

A partida de volta será no dia 25, às 16 horas, no estádio Morenão, em Iguatu (CE).

Onde Assistir

A partida terá transmissão do Metrópoles, no Youtube

Palpites

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Como chega o Iguatu

A atual fase reúne os 16 melhores da competição e o Iguatu almeja seu 1º acesso, após bater na 'trave' em 2024, quando foi eliminado pelo Anápolis no confronto do decisivo para subir.

Se eliminar o time manauara, estará entre os 8 e fará dois jogos pelo acesso.

Nos dois mata-matas anteriores da Série D, o Azulão venceu os jogos de ida fora de casa, contra Tuna Luso-PA e Maguary-PE. Assim, o Iguatu busca mais um resultado positivo para decidir em casa com mais tranquilidade.

Prováveis Escalações

Nacional-AM

Rayan, Ryan Santos, Gabriel Recife, Anderson Alagoano e Wendel, Mateus Müller, Renanzinho, Kaio Wilker, Erick Varão, Rafa Marcos e Caio Mancha. Técnico: Júlio César Nunes

Iguatu

Zé Rafael, Miguel Holanda, Melk, Luis Fernando, Talisson Calcinha, Caio Soares, João Neto, Thalison, Rodrigo Correia, Matheus Lima, Otacílio Marcos. Técnico: Michael

Arbitragem

Árbitro: Murilo Tarrega Victor - SP

Assistentes: Robson Ferreira Oliveira- SP e Denis Matheus Afonso Ferreira - SP

VAR: Rodrigo Batista Raposo - DF