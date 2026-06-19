México é a primeira seleção classificada para a 2ª Fase da Copa do Mundo 2026

La Tri vence Coreia do Sul e se garante no mata-mata

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
19 de Junho de 2026 - 00:05 (Atualizado às 00:16)
capa da noticia
Legenda: O México venceu e garantiu classificação para a 2ª Fase
Foto: DIVULGAÇÃO / MÉXICO
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

O México é a primeira seleção classificada para a 2ª Fase da Copa do Mundo 2026. A La Tri venceu a Coreia do Sul na noite desta quinta-feira (18) por 1x0, no Estádio Akron, em Guadalajara, pela segunda rodada da fase de grupos e carimbou a vaga.

O gol da vitória foi marcado por Romo, aos 4 do 2º tempo. classificando a La Tri para a 2ª Fase.

O México é a primeira seleção classificada para as '16avos' de Final, já que chegou aos 6 pontos e duas equipes do Grupo A tem apenas um: Tchéquia e África do Sul. A Coreia do Sul está em 2º com 3 pontos.

Na 3ª rodada, o México recebe a Tchéquia, no Azteca, no dia 24, às 22h. Já os coreanos, decidem vaga com a África do Sul, na mesma data e horário, no El Gigante de Acero.

Rival no mata-mata

Com a 1ª colocação, a 'La Tri' aguarda um 3º colocado (vindo do Grupo C, E, F, H ou I), de acordo com a tabela divulgada pela FIFA.
 

Como foi o Tempo Real

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/copa do mundo de futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia México é a primeira seleção classificada para a 2ª Fase da Copa do Mundo 2026
Jogada

México é a primeira seleção classificada para a 2ª Fase da Copa do Mundo 2026

La Tri vence Coreia do Sul e se garante no mata-mata

Vladimir Marques

Há 33 minutos

Imagem da notícia Pai de Messi está com problemas de saúde, confirma família do craque
Jogada

Pai de Messi está com problemas de saúde, confirma família do craque

Não houve detalhamento do estado de saúde e nem da doença ao qual Jorge Messi está acometido

Brenno Rebouças

Imagem da notícia Diante da torcida, Canadá vence a primeira partida da Copa do Mundo de sua história
Jogada

Diante da torcida, Canadá vence a primeira partida da Copa do Mundo de sua história

Os Rouges golearam o Catar por 6x0 e se aproximaram na classificação para a 2ª Fase da Copa

Vladimir Marques

Imagem da notícia Brasil x Haiti: Ancelotti destaca qualidade dos haitianos antes de jogo da Copa
Copa do Mundo

Brasil x Haiti: Ancelotti destaca qualidade dos haitianos antes de jogo da Copa

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, na Filadélfia

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Koné, do Canadá, tem perna quebrada em lance com Madibo, do Catar, que é expulso
Jogada

Koné, do Canadá, tem perna quebrada em lance com Madibo, do Catar, que é expulso

Lance aconteceu aos 5 minutos do 2º tempo e revoltou jogadores e torcida canadense

Vladimir Marques

Imagem da notícia Jogo entre Brasil e Haiti será transmitido no São João de Maracanaú
Jogada

Jogo entre Brasil e Haiti será transmitido no São João de Maracanaú

Exibição ocorrerá direto da cidade cenográfica montada no Parque de Eventos de Maracanaú

Brenno Rebouças