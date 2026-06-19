O México é a primeira seleção classificada para a 2ª Fase da Copa do Mundo 2026. A La Tri venceu a Coreia do Sul na noite desta quinta-feira (18) por 1x0, no Estádio Akron, em Guadalajara, pela segunda rodada da fase de grupos e carimbou a vaga.

O gol da vitória foi marcado por Romo, aos 4 do 2º tempo. classificando a La Tri para a 2ª Fase.

O México é a primeira seleção classificada para as '16avos' de Final, já que chegou aos 6 pontos e duas equipes do Grupo A tem apenas um: Tchéquia e África do Sul. A Coreia do Sul está em 2º com 3 pontos.

Na 3ª rodada, o México recebe a Tchéquia, no Azteca, no dia 24, às 22h. Já os coreanos, decidem vaga com a África do Sul, na mesma data e horário, no El Gigante de Acero.

Rival no mata-mata

Com a 1ª colocação, a 'La Tri' aguarda um 3º colocado (vindo do Grupo C, E, F, H ou I), de acordo com a tabela divulgada pela FIFA.



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