Mbappé iguala Messi na artilharia e alcança média de 1 gol por jogo em Copas do Mundo

Francês marcou um dos gols da vitória contra Marrocos por 2x0

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
09 de Julho de 2026 - 22:28 (Atualizado às 22:36)
capa da noticia
Legenda: Mbappé tem uma incrível média de 1 gol por jogo em Copas do Mundo
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

Kylian Mbappé deixou sua marca na vitória da França por 2x0 diante de Marrocos em Boston pelas quartas de final da Copa do Mundo 2026. Foi o 20º gol em Copas do Mundo, o 8º nesta edição igualando Messi na artilharia e alcançando uma média de 1 gol por jogo em Copas do Mundo. 

São 20 gols em 20 jogos disputados em três edições do torneio: 

Rússia 2018 (4 gols)

França 1 x 0 Peru: Fase de grupos
França 4 x 3 Argentina: Oitavas de final (2 gols)
França 4 x 2 Croácia: Final

Catar 2022 (8 gols)

França 4 x 1 Austrália: Fase de grupos
França 2 x 1 Dinamarca: Fase de grupos (2 gols)
França 3 x 1 Polônia: Oitavas de final (2 gols)
Argentina 3 x 3 França: Final (3 gols)

Estados Unidos, Canadá e México 2026 (8 gols)

França 3 x 1 Senegal: Fase de Grupos (2 gols)
França 3 x 0 Iraque:  Fase de Grupos (2 gols)
França 3 x 0 Suécia: 16 avos de Final (2 gols)
França 1 x 0 Paraguai: Oitavas de Final
França 2 x 0 Marrocos: Quartas de Final

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/copa do mundo de futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Mbappé iguala Messi na artilharia e alcança média de 1 gol por jogo em Copas do Mundo
Jogada

Mbappé iguala Messi na artilharia e alcança média de 1 gol por jogo em Copas do Mundo

Francês marcou um dos gols da vitória contra Marrocos por 2x0

Vladimir Marques

Há 1 hora

Imagem da notícia Neymar já tem data para voltar ao Santos após a Copa do Mundo 2026?
Jogada

Neymar já tem data para voltar ao Santos após a Copa do Mundo 2026?

Jogador de 34 anos disputou quatro Mundiais

Crisneive Silveira

Há 2 horas

Imagem da notícia Recuperados de lesão, Vina e Juan Alano voltam aos treinos no Ceará
Jogada

Recuperados de lesão, Vina e Juan Alano voltam aos treinos no Ceará

Jogadores estão recuperados e trabalham para adquirir ritmo de jogo

Vladimir Marques

Há 2 horas

Imagem da notícia Vídeo: França comemora classificação à semifinal da Copa do Mundo 2026
Jogada

Vídeo: França comemora classificação à semifinal da Copa do Mundo 2026

Equipe venceu Marrocos por 2 a 0 nesta quinta-feira

Crisneive Silveira

Há 2 horas

Imagem da notícia França lidera ranking melhor ataque da Copa do Mundo 2026 após vencer Marrocos
Jogada

França lidera ranking melhor ataque da Copa do Mundo 2026 após vencer Marrocos

Mbappé é o artilheiro da equipe com oito gols

Crisneive Silveira

Imagem da notícia França vence Marrocos e se garante na semifinal da Copa do Mundo 2026
Jogada

França vence Marrocos e se garante na semifinal da Copa do Mundo 2026

Mbappé perde pênalti, mas faz um, Dembélé outro, e os franceses eliminaram os africanos

Vladimir Marques