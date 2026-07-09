Mbappé iguala Messi na artilharia e alcança média de 1 gol por jogo em Copas do Mundo

Kylian Mbappé deixou sua marca na vitória da França por 2x0 diante de Marrocos em Boston pelas quartas de final da Copa do Mundo 2026. Foi o 20º gol em Copas do Mundo, o 8º nesta edição igualando Messi na artilharia e alcançando uma média de 1 gol por jogo em Copas do Mundo.

São 20 gols em 20 jogos disputados em três edições do torneio:

Rússia 2018 (4 gols)

França 1 x 0 Peru: Fase de grupos

França 4 x 3 Argentina: Oitavas de final (2 gols)

França 4 x 2 Croácia: Final

Catar 2022 (8 gols)

França 4 x 1 Austrália: Fase de grupos

França 2 x 1 Dinamarca: Fase de grupos (2 gols)

França 3 x 1 Polônia: Oitavas de final (2 gols)

Argentina 3 x 3 França: Final (3 gols)

Estados Unidos, Canadá e México 2026 (8 gols)

França 3 x 1 Senegal: Fase de Grupos (2 gols)

França 3 x 0 Iraque: Fase de Grupos (2 gols)

França 3 x 0 Suécia: 16 avos de Final (2 gols)

França 1 x 0 Paraguai: Oitavas de Final

França 2 x 0 Marrocos: Quartas de Final