Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (16)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 16 de junho de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
16 de Junho de 2026 - 09:33 (Atualizado às 09:47)
capa da noticia
Legenda: América-MG tenta sua primeira vitória na Série B contra o Fortaleza
Foto: Foto: Mourão Panda/ América
Patrocínio:
Logo do Patrocinador

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (16) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (2)

COPA DO MUNDO

16h | França x Senegal | CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
19h | Iraque x Noruega | CazéTV
22h | Argentina x Argélia | CazéTV
1h | Áustria x Jordânia | CazéTV, Globo e Sportv

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

20h | Fortaleza x América-MG | Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+

Assuntos Relacionados
Esportes/brasileirão série b Esportes/copa do mundo de futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Cearense ganha fama em Paris ao tatuar jogadores da seleção francesa
Jogada

Cearense ganha fama em Paris ao tatuar jogadores da seleção francesa

Jardel Lima trabalha em estúdio de tatuagem onde todos são brasileiros

Bruno Quintino

Há 15 minutos

Imagem da notícia Tunísia anuncia novo técnico para a Copa do Mundo
Jogada

Tunísia anuncia novo técnico para a Copa do Mundo

O nome escolhido é o francês Hervé Renard, carrasco da Argentina

Alexandre Mota

Há 40 minutos

Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (16)
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (16)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 16 de junho de 2026

Liuê Góis

Há 1 hora

Imagem da notícia Fortaleza x América-MG na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações
Jogada

Fortaleza x América-MG na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Leão e Coelho se enfrentam na Arena Castelão pela 13ª rodada da Série B

Brenno Rebouças

Imagem da notícia Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta terça (16/06): onde assistir e horário
Jogada

Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta terça (16/06): onde assistir e horário

Confira agenda de jogos e onde assistir as partidas desta terça-feira (16).

Redação

Imagem da notícia Goleiro de Cabo Verde ganha quase 5 milhões de seguidores após atuação contra a Espanha
Jogada

Goleiro de Cabo Verde ganha quase 5 milhões de seguidores após atuação contra a Espanha

Vozinha, goleiro de Cabo Verde, viu suas redes sociais serem 'invadidas' por brasileiros após grande atuação na Copa do Mundo.

Vladimir Marques