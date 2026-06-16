Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (16)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (16) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (2)
COPA DO MUNDO
16h | França x Senegal | CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
19h | Iraque x Noruega | CazéTV
22h | Argentina x Argélia | CazéTV
1h | Áustria x Jordânia | CazéTV, Globo e Sportv
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
20h | Fortaleza x América-MG | Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+