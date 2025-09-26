Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 25 de setembro de 2025

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 14:33)
Jogada
Legenda: Bayern Munique e Werder Bremen se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 15h30 (horário de Brasília)
Foto: Divulgação/Redes Sociais Bayern

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sexta-feira (26) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (26)

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • Benfica x Gil Vicente — 16h15 — ESPN e Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO

  • Bayern de Munique x Werder Bremen — 15h30 — Xsports, Sportv, CazéTV e OneFootball

CAMPEONATO ESPANHOL

  • Girona x Espanyol — 16h — ESPN 2 e Disney+

CAMPEONATO TURCO

  • Alanyaspor x Galatasaray — 14h — Disney+

CAMPEONATO SAUDITA

  • Damac x Al Ettifaq — 12h40 — Canal GOAT

  • Al Ittihad x Al Nassr — 15h — Sportv2 e Canal GOAT

CAMPEONATO ESPANHOL (2ª DIVISÃO)

  • Mirandés x Real Zaragoza — 15h30 — Disney+

  • West Brom x Leicester City — 16h — ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)

  • West Brom x Leicester City — 16h — ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO (2ª DIVISÃO)

  • Schalke 04 x Greuther Furth — 13h30 — Canal GOAT e OneFootball

  • SV Darmstadt 98 x Dynamo Dresden — 13h30 — OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO (3ª DIVISÃO)

  • Energie Cottbus x Stuttgart B — 14h — Canal GOAT e OneFootball

PAULISTÃO SUB-20 (OITAVAS DE FINAL)

  • Guarani sub-20 x Grêmio Prudente sub-20 — 15h — Paulistão (YouTube)

  • Ituano sub-20 x Ponte Preta sub-20 — 15h — Paulistão (YouTube)

  • Palmeiras sub-20 x Referência sub-20 — 15h — Ulisses TV (YouTube)

  • RB Bragantino sub-20 x Botafogo-SP sub-20 — 15h — Paulistão (YouTube)

  • Santos sub-20 x Corinthians sub-20 — 15h — TNT Sports (YouTube)

  • São Paulo sub-20 x Oeste sub-20 — 15h — TNT Sports (YouTube)

CAMPEONATO ARGENTINO (CLAUSURA)

  • Platense x San Martín de San Juan — 19h — Disney+

  • Central Córdoba x Tigre — 21h15 — Disney+

NWSL (LIGA FEMININA DOS EUA)

  • Gotham FC (F) x Portland Thorns (F) — 21h — Canal GOAT

  • San Diego Wave (F) x Orlando Pride (F) — 23h30 — Xsports e Canal GOAT

Assuntos Relacionados
jogadoras

Jogada

Elas na Jogada #113: Carol Conrado e Vitória Lima, atletas do vôlei de praia

Confira o episódio desta semana

Redação Há 17 minutos
Foto de Imanol Machuca, ex-Fortaleza

Jogada

Fifa pune Machuca, ex-Fortaleza, por falsificação de documentos

A Federação da Malásia e outros seis atletas sofreram punição

Crisneive Silveira Há 33 minutos

Jogada

Jornalista afirma que Neymar estaria viciado em bebida alcoólica; assessoria do jogador nega

Atleta está afastado do Santos tratando uma lesão muscular

Redação Há 1 hora
Foto de Pedro Augusto deve ser titular do Sport contra o Fortaleza

Jogada

Sport tem retornos de ex-Fortaleza e desfalque contra o Leão; veja provável escalação

Dois jogadores com passagens pelo Fortaleza devem enfrentar o ex-clube neste sábado

Daniel Farias 26 de Setembro de 2025
Foto de Ferreirinha durante São Paulo x LDU na Libertadores

Jogada

Próximo adversário do Ceará, São Paulo é eliminado da Libertadores pela LDU

Time paulista foi derrotado tanto no jogo de ida como na partida de volta, no Morumbis

Daniel Farias 26 de Setembro de 2025
Foto de Rossi durante Estudiantes x Flamengo na Libertadores

Jogada

Flamengo elimina Estudiantes nos pênaltis na Libertadores; veja vídeo das cobranças

Time do técnico Filipe Luís vai enfrentar o Racing na semifinal da competição

Daniel Farias 26 de Setembro de 2025