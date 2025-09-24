Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (24)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Palmeiras e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 21h30, no Allianz Parque, pela volta das quartas de final da Libertadores
Foto: César Greco/Palmeiras

A agenda dos jogos de hoje na TV deste quarta-feira (24) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (23)

BRASILEIRÃO
19h30 | Grêmio x Botafogo | Premiere
19h30 | Vasco x Bahia | Prime Video

BRASILEIRÃO SÉRIE B
19h | Athletic Club x Athletico-PR | Disney+
19h | CRB x Botafogo-SP | Disney+
19h | Vila Nova x Cuiabá | Disney+
20h | Operário-PR x Amazonas | Disney+
21h30 | Volta Redonda x Remo | ESPN 4 e Disney+

LIBERTADORES (QUARTAS DE FINAL)
21h30 | Palmeiras x River Plate | Globo, ge tv, ESPN e Disney+

SUL-AMERICANA (QUARTAS DE FINAL)
19h | Atlético-MG x Bolívar | ESPN e Disney+
21h30 | Once Caldas x Independiente del Valle | ESPN 2 e Disney+

COPA DO BRASIL FEMININA (QUARTAS DE FINAL)
15h30 | RB Bragantino (F) x Bahia (F) | Sportv
18h | São Paulo (F) x Corinthians (F) | Sportv

LIGA EUROPA
13h45 | PAOK x Maccabi Tel Aviv | CazéTV
16h | Nice x Roma | CazéTV
16h | Real Bétis x Nottingham Forest | CazéTV

CAMPEONATO ESPANHOL
14h | Getafe x Alavés | Disney+
16h30 | Atlético de Madrid x Rayo Vallecano | Xsports e Disney+
16h30 | Real Sociedad x Mallorca | Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS
16h15 | Benfica x Rio Ave | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO HOLANDÊS
15h | AZ Alkmaar x Zwolle | Disney+

CAMPEONATO TURCO
14h | Kayserispor x Besiktas | Disney+

COPA DA ITÁLIA
12h | Parma x Spezia | SportyNet (TV fechada e YouTube)
13h30 | Hellas Verona x Venezia | SportyNet (TV fechada e YouTube)
16h | Como x Sassuolo | SportyNet (TV fechada e YouTube)

COPA DA LIGA INGLESA
15h45 | Huddersfield x Manchester City | ESPN e Disney+
15h45 | Newcastle x Bradford | ESPN 2 e Disney+
15h45 | Tottenham x Doncaster | Disney+
16h | Port Vale x Arsenal | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO
14h | Wolfsburg (F) x Werder Bremen (F) | DAZN

MLS
20h30 | New York City x Inter Miami | Apple TV+
23h30 | Vancouver Whitecaps x Portland Timbers | Apple TV+

CAMPEONATO MEXICANO
21h | Cruz Azul x Querétaro | SportyNet (TV fechada e YouTube)
23h10 | Toluca x Monterrey | SportyNet (TV fechada e YouTube)
00h | Atlético San Luís x Club América | Disney+

COPA DO CARIBE DA CONCACAF
21h | Universidad O&M x Moca FC | Disney+

COPA CENTRO-AMERICANA DA CONCACAF
23h | Club Xelaju x Sporting San Miguelito | Disney+
23h | Real CD España x Plaza Amador | Disney+

COPA DO URUGUAI (QUARTAS DE FINAL)
20h30 | Tacuarembó x Peñarol | Disney+

Assuntos Relacionados
Foto de Atlético-MG x Bolívar pela Copa Sul-Americana: veja horário, onde assistir e palpites

Jogada

Atlético-MG x Bolívar pela Copa Sul-Americana: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela partida de volta das quartas do torneio continental

Ian Laurindo* Há 32 minutos
Foto de Palmeiras x River Plate pela Libertadores

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (24)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025

Ian Laurindo* Há 32 minutos
Pedro Raul segue no DM

Jogada

Na reapresentação do Ceará, Pedro Raul segue tratamento de lesão, mas ainda não há descarte

Centroavante titular do Vovô fez trabalhos apenas na fisioterapia, mas deve ser reavaliado antes da viagem para São Paulo, marcada para domingo (28)

Brenno Rebouças 23 de Setembro de 2025
jogadores de fortaleza e vitória

Jogada

Veja como o Fortaleza pontuou contra os adversários diretos do Z-4 no Brasileirão

Equipe enfrenta o Sport na próxima rodada

Crisneive Silveira 23 de Setembro de 2025
atleta

Jogada

Ceará se reapresenta e inicia treinamento com foco no São Paulo

Equipes se

Redação 23 de Setembro de 2025
ex-atleta do tênis de mesa.

Jogada

Ídolo do tênis de mesa, Hugo Hoyama sofre infarto e passa por cirurgia

O ex-mesatenista tem dez medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos

Redação 23 de Setembro de 2025