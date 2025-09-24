Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (24)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV deste quarta-feira (24) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (23)
BRASILEIRÃO
19h30 | Grêmio x Botafogo | Premiere
19h30 | Vasco x Bahia | Prime Video
BRASILEIRÃO SÉRIE B
19h | Athletic Club x Athletico-PR | Disney+
19h | CRB x Botafogo-SP | Disney+
19h | Vila Nova x Cuiabá | Disney+
20h | Operário-PR x Amazonas | Disney+
21h30 | Volta Redonda x Remo | ESPN 4 e Disney+
LIBERTADORES (QUARTAS DE FINAL)
21h30 | Palmeiras x River Plate | Globo, ge tv, ESPN e Disney+
SUL-AMERICANA (QUARTAS DE FINAL)
19h | Atlético-MG x Bolívar | ESPN e Disney+
21h30 | Once Caldas x Independiente del Valle | ESPN 2 e Disney+
COPA DO BRASIL FEMININA (QUARTAS DE FINAL)
15h30 | RB Bragantino (F) x Bahia (F) | Sportv
18h | São Paulo (F) x Corinthians (F) | Sportv
LIGA EUROPA
13h45 | PAOK x Maccabi Tel Aviv | CazéTV
16h | Nice x Roma | CazéTV
16h | Real Bétis x Nottingham Forest | CazéTV
CAMPEONATO ESPANHOL
14h | Getafe x Alavés | Disney+
16h30 | Atlético de Madrid x Rayo Vallecano | Xsports e Disney+
16h30 | Real Sociedad x Mallorca | Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
16h15 | Benfica x Rio Ave | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO HOLANDÊS
15h | AZ Alkmaar x Zwolle | Disney+
CAMPEONATO TURCO
14h | Kayserispor x Besiktas | Disney+
COPA DA ITÁLIA
12h | Parma x Spezia | SportyNet (TV fechada e YouTube)
13h30 | Hellas Verona x Venezia | SportyNet (TV fechada e YouTube)
16h | Como x Sassuolo | SportyNet (TV fechada e YouTube)
COPA DA LIGA INGLESA
15h45 | Huddersfield x Manchester City | ESPN e Disney+
15h45 | Newcastle x Bradford | ESPN 2 e Disney+
15h45 | Tottenham x Doncaster | Disney+
16h | Port Vale x Arsenal | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO
14h | Wolfsburg (F) x Werder Bremen (F) | DAZN
MLS
20h30 | New York City x Inter Miami | Apple TV+
23h30 | Vancouver Whitecaps x Portland Timbers | Apple TV+
CAMPEONATO MEXICANO
21h | Cruz Azul x Querétaro | SportyNet (TV fechada e YouTube)
23h10 | Toluca x Monterrey | SportyNet (TV fechada e YouTube)
00h | Atlético San Luís x Club América | Disney+
COPA DO CARIBE DA CONCACAF
21h | Universidad O&M x Moca FC | Disney+
COPA CENTRO-AMERICANA DA CONCACAF
23h | Club Xelaju x Sporting San Miguelito | Disney+
23h | Real CD España x Plaza Amador | Disney+
COPA DO URUGUAI (QUARTAS DE FINAL)
20h30 | Tacuarembó x Peñarol | Disney+