Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (28)

A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (28) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
COPA DO MUNDO (16 AVOS DE FINAL)
- 16h | África do Sul x Canadá | CazéTV
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
- 16h | Atlético-GO x Ponte Preta | Disney+
- 16h | Athletic Club-MG x Avaí | Disney+
- 16h | Juventude x Ceará | Disney+
- 18h30 | Náutico x Goiás | Premiere
- 18h30 | Fortaleza x Sport | SportyNet, Xsports, ESPN e Disney+