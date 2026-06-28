Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (28)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 28 de junho de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
28 de Junho de 2026 - 06:00
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Foto: Marcos Ribolli/ PontePress
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A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (28) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

COPA DO MUNDO (16 AVOS DE FINAL)

  • 16h | África do Sul x Canadá | CazéTV

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

  • 16h | Atlético-GO x Ponte Preta | Disney+
  • 16h | Athletic Club-MG x Avaí | Disney+
  • 16h | Juventude x Ceará | Disney+
  • 18h30 | Náutico x Goiás | Premiere
  • 18h30 | Fortaleza x Sport | SportyNet, Xsports, ESPN e Disney+
 
 
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Esportes/brasileirão série b

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