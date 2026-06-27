Jogos da Copa do Mundo 2026 neste sábado (27/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste sábado (27).
O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.
A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.
Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo neste sábado (27):
Grupo L
Panamá x Inglaterra
Local: Nova Jersey
Horário: 18h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
Grupo L
Croácia x Gana
Local: Filadélfia
Horário: 18h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV
Grupo K
Colômbia x Portugal
Local: Miami
Horário: 20h30 (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV
Grupo K
RD do Congo x Uzbequistão
Local: Atlanta
Horário: 20h30 (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV
Grupo J
Argélia x Áustria
Local: Kansas City
Horário: 23h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv
Grupo J
Jordânia x Argentina
Local: Dallas
Horário: 23h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV