Jogos da Copa do Mundo 2026 neste sábado (27/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste sábado (27).

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
27 de Junho de 2026 - 06:00 (Atualizado às 09:39)
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Legenda: Croácia precisa vencer para conseguir classificação.
Foto: MARKO PERKOV / AFP
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Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste sábado (27).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo neste sábado (27):

Grupo L

Panamá x Inglaterra
Local: Nova Jersey
Horário: 18h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo L

Croácia x Gana
Local: Filadélfia
Horário: 18h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

Grupo K

Colômbia x Portugal
Local: Miami
Horário: 20h30 (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

Grupo K

RD do Congo x Uzbequistão
Local: Atlanta
Horário: 20h30 (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

Grupo J

Argélia x Áustria
Local: Kansas City
Horário: 23h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv

Grupo J

Jordânia x Argentina
Local: Dallas
Horário: 23h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

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