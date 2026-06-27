Jogos da Copa do Mundo 2026 neste sábado (27/06): onde assistir e horário

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Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste sábado (27).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo neste sábado (27):

Grupo L

Panamá x Inglaterra

Local: Nova Jersey

Horário: 18h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo L

Croácia x Gana

Local: Filadélfia

Horário: 18h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV

Grupo K

Colômbia x Portugal

Local: Miami

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV

Grupo K

RD do Congo x Uzbequistão

Local: Atlanta

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV

Grupo J

Argélia x Áustria

Local: Kansas City

Horário: 23h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv

Grupo J

Jordânia x Argentina

Local: Dallas

Horário: 23h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV