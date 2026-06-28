Jogos da Copa do Mundo 2026 neste domingo (28/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste domingo (28).

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
28 de Junho de 2026 - 06:00
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Legenda: Jonathan David comemora gol pelo Canadá
Foto: Fran Santiago / AFP
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Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste domingo (28).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo neste domingo (28):

16 avos de final

África do Sul x Canadá
Local: Los Angeles
Horário: 16h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

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