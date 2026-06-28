Jogos da Copa do Mundo 2026 neste domingo (28/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste domingo (28).
O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.
A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.
Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo neste domingo (28):
16 avos de final
África do Sul x Canadá
Local: Los Angeles
Horário: 16h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV
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