Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira (30/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta terça-feira (30).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (30):

16 avos de final

Costa do Marfim x Noruega

Local: Dallas

Dallas Horário: 14h (horário de Brasília)

14h (horário de Brasília) Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

16 avos de final

França x Suécia

Local: Nova Jersey

Nova Jersey Horário: 18h (horário de Brasília)

18h (horário de Brasília) Onde assistir: CazéTV

16 avos de final