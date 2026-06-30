Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira (30/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta terça-feira (30).
O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.
A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.
Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (30):
16 avos de final
- Costa do Marfim x Noruega
- Local: Dallas
- Horário: 14h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
16 avos de final
- França x Suécia
- Local: Nova Jersey
- Horário: 18h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV
16 avos de final
- México x Equador
- Local: Cidade do México
- Horário: 22h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv
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