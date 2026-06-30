Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira (30/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta terça-feira (30).

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
30 de Junho de 2026 - 06:00 (Atualizado às 09:53)
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Legenda: Erling Haaland comemorando gol na Copa do Mundo
Foto: Angela WEISS / AFP
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Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta terça-feira (30).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (30):

16 avos de final

  • Costa do Marfim x Noruega
  • Local: Dallas
  • Horário: 14h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

16 avos de final

  • França x Suécia
  • Local: Nova Jersey
  • Horário: 18h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV

16 avos de final

  • México x Equador
  • Local: Cidade do México
  • Horário: 22h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv
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