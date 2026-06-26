Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (26/06): onde assistir e horário

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Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta sexta-feira (26).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (26):

Grupo I

Noruega x França

Local: Boston

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv

Grupo I

Senegal x Iraque

Local: Toronto

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV

Grupo H

Cabo Verde x Arábia Saudita

Local: Houston

Horário: 21h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV e Sportv 2

Grupo H

Uruguai x Espanha

Local: Guadalajara

Horário: 21h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo G

Egito x Irã

Local: Seattle

Horário: 0h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv

Grupo G

Nova Zelândia x Bélgica

Local: Vancouver

Horário: 0h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV