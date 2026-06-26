Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (26/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta sexta-feira (26).
O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.
A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.
Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (26):
Grupo I
Noruega x França
Local: Boston
Horário: 16h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv
Grupo I
Senegal x Iraque
Local: Toronto
Horário: 16h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV
Grupo H
Cabo Verde x Arábia Saudita
Local: Houston
Horário: 21h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV e Sportv 2
Grupo H
Uruguai x Espanha
Local: Guadalajara
Horário: 21h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
Grupo G
Egito x Irã
Local: Seattle
Horário: 0h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv
Grupo G
Nova Zelândia x Bélgica
Local: Vancouver
Horário: 0h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV