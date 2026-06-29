Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (29/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta segunda-feira (29).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta segunda-feira (29):

16 avos de final

Brasil x Japão

Local: Houston

Horário: 14h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

16 avos de final

Alemanha x Paraguai

Local: Boston

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

16 avos de final

Holanda x Marrocos

Local: Monterrey

Horário: 22h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV