Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (29/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta segunda-feira (29).

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
29 de Junho de 2026 - 06:00 (Atualizado às 06:49)
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Legenda: Brasil encara o Japão nesta segunda-feira (29)
Foto: Chandan Khanna/AFP
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Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta segunda-feira (29).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta segunda-feira (29):

16 avos de final

Brasil x Japão
Local: Houston
Horário: 14h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

16 avos de final

Alemanha x Paraguai
Local: Boston
Horário: 17h30 (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

16 avos de final

Holanda x Marrocos
Local: Monterrey
Horário: 22h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

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