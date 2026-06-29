Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (29/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta segunda-feira (29).
O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.
A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.
Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta segunda-feira (29):
16 avos de final
Brasil x Japão
Local: Houston
Horário: 14h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
16 avos de final
Alemanha x Paraguai
Local: Boston
Horário: 17h30 (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
16 avos de final
Holanda x Marrocos
Local: Monterrey
Horário: 22h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV