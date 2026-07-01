Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta quarta-feira (01/07): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quarta-feira (1º).

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
01 de Julho de 2026 - 06:00 (Atualizado às 07:35)
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Legenda: Kane é um dos artilheiros da Copa do Mundo com três gols
Foto: ANGELA WEISS / AFP
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Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quarta-feira (1°).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (1º):

16 avos de final

  • Inglaterra x RD do Congo
  • Local: Atlanta
  • Horário: 13h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV

16 avos de final

  • Bélgica x Senegal
  • Local: Seattle
  • Horário: 17h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

16 avos de final

  • Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina
  • Local: Santa Clara
  • Horário: 21h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV
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