Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta quarta-feira (01/07): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quarta-feira (1°).
O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.
A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.
Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (1º):
16 avos de final
- Inglaterra x RD do Congo
- Local: Atlanta
- Horário: 13h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV
16 avos de final
- Bélgica x Senegal
- Local: Seattle
- Horário: 17h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
16 avos de final
- Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina
- Local: Santa Clara
- Horário: 21h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV
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