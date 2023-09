Jogador Alex Laureano, de 29 anos, morre após ter infarto durante jogo em SC

Alex Laureano, jogador de futebol amador de 29 anos, morreu na última sexta-feira (1º) durante uma partida de futebol em Brusque (SC). De acordo com informações divulgadas pelo g1, Alex sentiu-se mal e sofreu um infarto. Ele morreu ainda no local do jogo.

Ainda segundo a reportagem, Corpo de Bombeiros e Serviço de Urgência e Emergência (Samu) chegaram a ir ao local da partida para tentar realizar manobras de ressuscitação.

Alex Laureano, de 29 anos, era natural de Itabuna (BA). Ele chegou ao estado de Santa Catarina em 2019 e atuava por duas equipes do futebol catarinense amador, chamadas Sem Futuro e Resenha.