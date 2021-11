Itália x Suíça: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

As Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 na Europa retomam as disputas nesta sexta-feira (12). Em campo, Itália e Suíça se enfrentam pela 9ª rodada do Grupo C. O jogo ocorre às 16h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma-ITA.

O confronto irá definir o líder do chaveamento. Na tabela de classificação, a Itália e Suíça possuem 14 pontos, mas o time italiano fica na ponta pelo saldo de gols: 11 x 9. A chave é completada por: Bulgária (3º), Irlanda do Norte (4º) e Lituânia (5º).

O líder avança direto para o Mundial, que será realizado no Catar. O vice-líder participa da repescagem em busca da vaga.

Palpites

inter@

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo canal TNT.

Escalação

A provável escalação da Itália é: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni e Emerson; Barella, Jorginho e Locatelli; Chiesa, Bernardeschi e Insigne. Técnico: Roberto Mancini.

A provável escalação da Suíça é: Sommer; Widmer, Schar, Akanji e Rodriguez; Sow, Frei e Zakaria; Steffen, Gavranovic e Shaqiri. Técnico: Murat Yakın.

Ficha técnica

Local: Estádio Olímpico, em Roma-ITA.

Estádio Olímpico, em Roma-ITA. Horário: 16h45 (de Brasília) desta sexta-feira (12).