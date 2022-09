Grêmio x Vasco: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Série B de 2022 recebe um clássico do futebol brasileiro neste domingo (11): Grêmio e Vasco se enfrentam na Arena do Grêmio, às 16h. O confronto é válido pelo fechamento da 29ª rodada.

Na tabela de classificação, o duelo tem impacto no G-4. Isso porque o Grêmio é o 3º colocado, com 47 pontos, e o Vasco é o 4º, com 45.

Palpites

Prováveis Escalações

Grêmio | Brenno; Edílson, Pedro Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Campaz; Biel, Diego Souza e Guilherme. Técnico: Renato Portaluppi.

Vasco | Thiago Rodrigues; Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Andrey, Nenê e Marlon Gomes; Alex Teixeira e Figueiredo. Técnico: Jorginho.

Ficha técnica | Grêmio x Vasco

Competição : Série B de 2022 - 29ª rodada.

: Série B de 2022 - 29ª rodada. Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Horário e data: 16h (de Brasília), domingo, 11 de setembro.

16h (de Brasília), domingo, 11 de setembro. Transmissão: RBS TV, Premiere e SporTV.