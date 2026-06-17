Goleiro Vozinha, de Cabo Verde, vira tema de anime

O goleiro Vozinha, da Cabo Verde, está vivendo uma semana dos sonhos. Aos 40 anos, ele protagonizou o primeiro feito heroico da Copa do Mundo, ao segurar o empate contra a poderosa Espanha, na estreia na última segunda-feira (15).

A fama repentina fez o goleiro do país de 500 mil habitantes sair de 50 mil seguidores no Instagram para 12 milhões. Patamar de craques mundiais.

Agora, o goleiro caboverdiano virou protagonista de um anime, que viralizou nas redes sociais. Rapidamente, já produziram um desenho japonês sobre o jogador.