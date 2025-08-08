Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Goleiro Hélton Leite está regularizado e pode estrear pelo Fortaleza

Tricolor de Aço enfrenta o Botafogo, no sábado, no Castelão, pela 19ª rodada da Série A

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:51)
Jogada
Legenda: Hélton Leite iniciou ontem os treinamentos no Fortaleza
Foto: Reprodução / TV Leão

O goleiro Hélton Leite teve o nome publicado no BID da CBF nesta sexta-feira (8) e já pode jogar pelo Fortaleza.

O último jogo de Hélton Leite foi no dia 10 de maio, pelo Deportivo de La Coruña, contra o Sporting Gijón.

Assim, o técnico Renato Paiva pode já relacioná-lo para o jogo contra o Botafogo, no sábado (9), no Castelão, às 20h30 pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O goleiro titular na rodada anterior, no último domingo contra o Corinthians, foi Vinícius Silvestre, que foi um dos destaques no empate em 1 a 1 em Itaquera.

Chegada

Hélton Leite iniciou os treinamentos na última quinta-feira no Pici. Com contrato até 31 de dezembro de 2026, que estava atuando no Deportivo de La Coruña, da Espanha.

Para firmar o acordo, o Leão do Pici realizou o pagamento da multa de € 300 mil junto ao Deportivo de La Coruña. 

O experiente goleiro disputou a Segunda Divisão Espanhola pelo Deportivo, onde fez 37 jogos ao total. Ainda na Europa, Helton atuou no futebol português pelo Benfica e Boavista em quatro temporadas.

Assuntos Relacionados
Foto de Ceará anuncia contratação do meio-campista Vinícius Zanocelo, do Santos

Jogada

Ceará anuncia contratação do meio-campista Vinícius Zanocelo, do Santos

O jogador de 24 anos, que já teve passagem pelo Fortaleza, assinou com o Vovô até o final de 2025

Ian Laurindo* Há 1 hora

Jogada

Goleiro Hélton Leite está regularizado e pode estrear pelo Fortaleza

Tricolor de Aço enfrenta o Botafogo, no sábado, no Castelão, pela 19ª rodada da Série A

Vladimir Marques Há 1 hora
Torcedores do Fortaleza

Jogada

Fortaleza inicia check-in e venda de ingressos para jogo contra Vélez na Libertadores

Equipes se enfrentam na próxima terça-feira (12) pela Libertadores

Daniel Farias 08 de Agosto de 2025
Montagem com fotos de Lautaro Diaz, do Cruzeiro, e Paulo Baya, do Fluminense

Jogada

Ceará negocia empréstimos de Lautaro Díaz, do Cruzeiro, e Paulo Baya, do Fluminense

Os atletas são os alvos do Vovô no mercado para a posição de ponta

Alexandre Mota 08 de Agosto de 2025
Gustavo Mancha em ação pelo Fortaleza

Jogada

Olympiacos tem interesse em Gustavo Mancha, do Fortaleza

O zagueiro de 21 anos tem contrato com o Leão até 2026

Alexandre Mota e Brenno Rebouças 08 de Agosto de 2025
Montagem de fotos de Luquinhas e Yeison Guzmán, que devem ser trocados entre Fortaleza e Torpedo Moscow

Jogada

Fortaleza deve trocar Luquinhas por Yeison Guzmán; veja detalhes da negociação

Chegada do meia-atacante colombiano deve envolver saída de jogador do Leão

Fernanda Alves 08 de Agosto de 2025