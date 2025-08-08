Goleiro Hélton Leite está regularizado e pode estrear pelo Fortaleza

O goleiro Hélton Leite teve o nome publicado no BID da CBF nesta sexta-feira (8) e já pode jogar pelo Fortaleza.

O último jogo de Hélton Leite foi no dia 10 de maio, pelo Deportivo de La Coruña, contra o Sporting Gijón.

Assim, o técnico Renato Paiva pode já relacioná-lo para o jogo contra o Botafogo, no sábado (9), no Castelão, às 20h30 pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O goleiro titular na rodada anterior, no último domingo contra o Corinthians, foi Vinícius Silvestre, que foi um dos destaques no empate em 1 a 1 em Itaquera.

Chegada

Hélton Leite iniciou os treinamentos na última quinta-feira no Pici. Com contrato até 31 de dezembro de 2026, que estava atuando no Deportivo de La Coruña, da Espanha.

Para firmar o acordo, o Leão do Pici realizou o pagamento da multa de € 300 mil junto ao Deportivo de La Coruña.

O experiente goleiro disputou a Segunda Divisão Espanhola pelo Deportivo, onde fez 37 jogos ao total. Ainda na Europa, Helton atuou no futebol português pelo Benfica e Boavista em quatro temporadas.