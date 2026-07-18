Goiatuba x Ferroviário pela Série D: veja onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Partida de ida das Oitavas de Final da Série D

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
18 de Julho de 2026 - 06:00
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Legenda: O Ferroviário de Ciel entra em campo pela Série D
Foto: @kawesilvaphotos / FerroviárioAC

O Ferroviário entra em campo neste sábado (18), para a partida de ida das Oitavas de Final da Série D do Campeonato Brasileiro. O Ferrão enfrenta o Goiatuba, no estádio Divinão, em Goiatuba (GO), às 18h30.

A partida de volta será no dia 26, às 17 horas, no Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

Onde Assistir

A partida terá transmissão do Metrópoles, no Youtube

Palpites

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Como chega  o Ferrão

A atual fase reúne os 16 melhores da competição e o Tubarão da Barra, bicampeão em 2018 e 2023, almeja avançar de fase e lutar pelo acesso na fase seguinte.

O time cearense chega com moral ao vencer o Imperatriz por 3x0 no PV no jogo da classificação.

Nos dois mata-matas anteriores da Série D, o Ferrão não perdeu jogando fora de casa, empatando em 1x1 com Central de Caruaru e Imperatriz, vencendo ambos em casa para avançar. Assim, o Ferroviário busca mais um resultado positivo.

Prováveis Escalações

Goiatuba 

Omar, Renan Silva, Erik Henrique, Euller Viana, Frank, Vinícius Tsumita, Thalles, Matheus Obina, Vini Hora, Bruno Nunes e Júlio Vitor. Técnico: Glauber Ramos

Ferroviário

Sivaldo Júnior, Pedrinho, Caio Bahia, Thomás Luciano, Tiago Santana, Brayan, Lucas Black, Thálisson, Yair Mena, Carlinhos e Ciel. Técnico: Nuno Pereira

Arbitragem

Arbitro: Wiomar Santana de Oliveira - AL
Assistentes: Widcir Santana de Oliveira - AL e Fernanda Felix da Silva - AL
VAR: Michel Patrick Costa Guimaraes - MG
 
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Esportes Esportes/brasileirão série d

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