Goiatuba x Ferroviário pela Série D: veja onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo neste sábado (18), para a partida de ida das Oitavas de Final da Série D do Campeonato Brasileiro. O Ferrão enfrenta o Goiatuba, no estádio Divinão, em Goiatuba (GO), às 18h30.
A partida de volta será no dia 26, às 17 horas, no Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).
Onde Assistir
A partida terá transmissão do Metrópoles, no Youtube
Palpites
Como chega o Ferrão
A atual fase reúne os 16 melhores da competição e o Tubarão da Barra, bicampeão em 2018 e 2023, almeja avançar de fase e lutar pelo acesso na fase seguinte.
O time cearense chega com moral ao vencer o Imperatriz por 3x0 no PV no jogo da classificação.
Nos dois mata-matas anteriores da Série D, o Ferrão não perdeu jogando fora de casa, empatando em 1x1 com Central de Caruaru e Imperatriz, vencendo ambos em casa para avançar. Assim, o Ferroviário busca mais um resultado positivo.
Prováveis Escalações
Goiatuba
Omar, Renan Silva, Erik Henrique, Euller Viana, Frank, Vinícius Tsumita, Thalles, Matheus Obina, Vini Hora, Bruno Nunes e Júlio Vitor. Técnico: Glauber Ramos
Ferroviário
Sivaldo Júnior, Pedrinho, Caio Bahia, Thomás Luciano, Tiago Santana, Brayan, Lucas Black, Thálisson, Yair Mena, Carlinhos e Ciel. Técnico: Nuno Pereira
Arbitragem