França x Inglaterra pela Copa do Mundo 2026: veja onde assistir, horário e prováveis escalações

Seleções se enfrentam neste sábado (18), pelo 3º lugar do Mundial

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
18 de Julho de 2026 - 07:00
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Legenda: França e Inglaterra se enfrentam no sábado (18) pelo 3º lugar da Copa do Mundo 2026
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

França e Inglaterra entram em campo nesta sábado (18), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela disputa do 3º lugar da Copa do Mundo 2026.

Palpites

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Onde Assistir

TV Globo, Globoplay, ge tv, Sportv e CazéTV.

Como chegam as equipes

O confronto coloca frente a frente seleções que perderam as semifinais, encerrando o sonho do título da Copa do Mundo. Assim, a partida é encarada como a da ressaca, da desmotivação para as duas equipes.

Mais para a França, que era uma das favoritas ao título e jogava o melhor futebol da Copa antes de ser dominada e eliminada para a Espanha.

A partida marcará a despedida do técnico Deschamps no comando da França. Ele foi campeão da Copa na Rússia em 2018 como treinador pelos Bleus e deve ser substituído pelo ídolo Zidane.

O jogo tem importância também para Mbappé. Além da artilharia da Copa do Mundo - ele está empatado com Messi com 8 gols - há também a artilharia de todos os tempos, com os 21 gols de Messi e 20 do francês.

A Inglaterra, não era cotada para o título, mas a derrota de virada para a Argentina foi doída pela rivalidade entre os países e por ter sido de virada depois dos 40 do 2º tempo.

Harry Kane e Bellingham também disputam a artilharia da Copa - ambos com 6 gols - mas uma 3ª colocação para os ingleses, que costumam desapontar em Copas, seria bem vista.

Prováveis Escalações

França

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouaméni e  Rabiot, Dembélé, Olise e Doué; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Inglaterra

Pickford; Quansah, Stones, Guéhi e O'Reilly; Anderson, Rice, Gordon, Bellingham e Rogers; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

 

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