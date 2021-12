Fortaleza vence o Ceará no Clássico-Rei pela Copa do Nordeste Sub-20

Nesta sexta-feira (3), Fortaleza e Ceará disputaram um Clássico-Rei pela Copa do Nordeste Sub-20 e deu Tricolor de Aço. O Leão venceu por 2 a 0, com gols de Wendel e Juan, em partida no Estádio Franzé Moraes, válida pela 5ª rodada.

Com o resultado, o Fortaleza ocupa a vice-liderança do Grupo F com 9 pontos, mas fica atrás do Fluminense/PI no saldo de gols (10 a 5). O Ceará está em 3º com 7 pontos.

Na última rodada da 1ª Fase, os dois times cearenses lutam por classificação, quando apenas o 1º lugar do grupo avança. O Tricolor de Aço precisa vencer o já eliminado Liga Medicí/MA, na próxima terça (7), no CT Ribamar Bezerra, às 15 horas e torcer para que o Fluminense/PI tropece. O time piauiense é o próximo adversário do Ceará, no mesmo dia e horário, no Lindolfo Monteiro, no Piauí. Para avançar, o Vovô, que está em 3º com 7 pontos, precisa vencer e torcer para que o Fortaleza tropece. Se o Leão perder, o Ceará avança com uma vitória por qualquer placar, mas se for empate, o Alvinegro terá que tirar uma diferença de saldo de 4 gols.

O JOGO

A partida começou equilibrada, com as equipes não se arriscando. Mas depois dos 15 minutos, o Leão passou a dominar o jogo e abriu o placar com Juan Martínez, que marcou seu 4º gol na competição.

Após o gol, o Fortaleza administrou mais a partida, conseguindo trocar passes no meio e buscando espaços para infiltrar, mas a primeira etapa terminou sem mais gols.

A segunda etapa começou com o Ceará tentando pressionar, mas o Fortaleza se defendeu bem e ampliou o placar. Wendel, que entrou no lugar de Juan Martínez, contundido, marcou no rebote após chute de Erick Cunha.

Com a boa vantagem, o Fortaleza conseguiu segurar o ímpeto do Ceará e garantir uma vitória importante na luta pela classificação