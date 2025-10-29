Fluminense tem dois suspensos para jogo contra Ceará na Arena Castelão; veja

O Fluminense venceu o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), no Maracanã, em rodada atrasada da Série A de 2025. Em campo, um gol de falta de Renê, após uma marcação errada da arbitragem. O curioso: os times voltam a se enfrentar no domingo (2), às 16h, na Arena Castelão, na sequência do Brasileirão, mas o treinador argentino Luís Zubeldía tem dois desfalques certos para a partida.

Por conta do acúmulo de cartões, o volante Bernal e o meia Lucho Acosta estão fora. Os argentinos entraram em campo diante do Vovô: Acosta foi titular, enquanto Bernal entrou durante o 2º tempo.

“A equipe antes de eu chegar, com o Renato, estava jogando sem o Lucho Acosta. Então é uma equipe que joga sem ele durante a temporada. E sem Ganso. É uma equipe que também pode se adaptar a três meias. Tomara que possamos organizar bem com outro perfil de jogadores e evitar ter carências na criação. Ganso e Lucho são jogadores criativos, que podem fazer jogadas impensáveis. Nisso estamos de acordo, mas também houveram outros momentos em que jogamos com três meias e tivemos boas atuações. Vamos ver como vamos armar, temos dois ou três dias para preparar o jogo. Tomara que encontremos uma variação a mais que nos permita seguir crescendo”. Luís Zubeldía Técnico do Fluminense

Caso repita a estratégia do último duelo, uma provável escalação no 4-3-3 teria: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Canobbio, John Kennedy e Serna.

Na tabela de classificação do Brasileirão, o Fluminense aparece na 6ª posição, com 47 pontos. O Ceará é o 14º, com 35.