Fernandinho recebe sondagens e pode deixar o Ceará

O atacante Fernandinho pode deixar o Ceará. O atleta de 28 anos recebeu sondagens de outros clubes, com o o Mirassol e pode deixar o clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Vozão e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Como o Ceará tem interesse em jogadores do Mirassol, como Lucas Mugni e Galeano, em baixa no time paulista e que se destacaram no Vovô, Fernandinho pode ser envolvido em uma negociação.

Sondagem anterior

No início de janeiro deste ano, o Ceará recusou uma proposta feita pelo Wuhan Three Towns, da China, por Fernandinho. O clube queria contratá-lo em definitivo no valor de R$ 4 milhões, mas Mozart vetou a venda, por querer contar com o atleta para a temporada 2026.