Éder pede equilíbrio ao Ceará para deixar o Z4: 'Temos que sair dessa zona o mais rápido possível'

O Ceará empatou em 1x1 com o América-MG na noite desta sexta-feira (17), no estádio Independência e se manteve no Z4 da Série B restando uma rodada para o fim do 1º turno. Em 17º com 19 pontos, Vovô encerra o turno com o CRB, na quarta-feira (22), às 19h30 contra o CRB, em nova chance de deixar a zona de rebaixamento.

O zagueiro Éder, titular contra o América, afirmou que o Vovô precisa deixar o Z4 o mais rápido possível.

“O jogo oscilou muito. Acho que temos que encontrar equilíbrio para voltar a fazer bons jogos e vencer. É um campeonato difícil, mas não podemos passar por isso de forma alguma. Temos que sair dessa zona de rebaixamento o mais rápido possível”, disse ele.

Seis jogos sem vencer

O Vovô está 6 jogos sem vencer na Série B e está no 3º jogo com o técnico Daniel Paulista. Éder disse que o elenco tem que continuar trabalhando para dar a resposta ao torcedor.

“É algo que a gente vem tentando encontrar as respostas através do trabalho. Diversas vezes viemos falar em público, tentar dar desculpas, encontrar palavras, mas temos que dar a resposta através do trabalho”, disse.