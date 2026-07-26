De virada, Brasil perde para a Turquia e fica com prata na Liga das Nações Feminina

A Seleção Brasileira de vôlei amarga o 5º vice na competição

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
26 de Julho de 2026 - 15:00 (Atualizado às 06:24, em 27 de Julho de 2026)
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Legenda: O Brasil foi superado pela Turquia na decisão por 3 sets a 1
Foto: FIVB

O Brasil perdeu a decisão da Liga das Nações Femininas e ficou com a medalha de prata na temporada de 2026. A final, neste domingo (26), foi disputada contra a Turquia, que venceu por 3 sets a 1, de virada. Deste modo, a Seleção Brasileira segue em busca do título inédito do torneio.

Isso porque o time participou da finalíssima pela 5ª vez e nunca conquistou o ouro. As parciais do duelo foram: 25/23, 23/25, 24/26 e 21/25. A maior pontuadora foi Melissa Vargas, com 33 pontos.

A última vez que a equipe feminina conquistou uma competição de nível global foi o Grand Prix de 2017, que é o torneio que antecede a Liga das Nações. Logo, são nove anos de um jejum mundial.

O próximo compromisso brasileiro é o Sul-Americano da categoria. Com 16 títulos consecutivos, o time comandado por Zé Roberto participa do evento, que será realizado entre 8 e 13 de setembro. A competição tem jogos previstos para o estádio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e concede vaga para a Olimpíada de Los Angeles, nos EUA, em 2028, para a equipe campeã.

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