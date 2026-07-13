CBF não pensa em adotar protocolo da Copa com todos os jogadores no círculo central

O protocolo de abertura das partidas criado pela Fifa para a Copa do Mundo de 2026 não será replicado no Brasil após o evento, nas partidas dos campeonatos domésticos. O Diário do Nordeste consultou a CBF sobre o assunto e ouviu que não há nenhuma tratativa para isso.

Nos jogos da Copa, todos os jogadores participam da entrada a campo e ficam em volta do círculo central para ouvir os hinos. A medida foi criada não só para incluir todos os atletas ao momento de abertura, mas também para que tenham jogadores de frente para todos os setores de arquibancada.

No Brasil, o protocolo atual conta apenas com os titulares de cada equipe e o trio de arbitragem perfilados para ouvir a execução do hino nacional e em alguns estados o hino local. Tudo acontece à frente do portal que traz o nome da competição.

A CBF iniciou a padronização de protocolo para abertura dos jogos que chancela em setembro de 2014, no Campeonato Brasileiro da Série A. Além da entrada dos times em conjunto, passava a ser obrigado a execução do hino nacional. Cada atleta pode entrar com até duas crianças.