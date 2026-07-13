CBF não pensa em adotar protocolo da Copa com todos os jogadores no círculo central

Novidade foi implantada pela Fifa no Mundial de 2026, mas não vai emplacar no Brasil

Escrito por Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
13 de Julho de 2026 - 20:31 (Atualizado às 20:38)
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Legenda: Fifa incluiu todos os atletas relacionados para a partida no protocolo de abertura
Foto: Reprodução/Cazé TV
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O protocolo de abertura das partidas criado pela Fifa para a Copa do Mundo de 2026 não será replicado no Brasil após o evento, nas partidas dos campeonatos domésticos. O Diário do Nordeste consultou a CBF sobre o assunto e ouviu que não há nenhuma tratativa para isso.

Nos jogos da Copa, todos os jogadores participam da entrada a campo e ficam em volta do círculo central para ouvir os hinos. A medida foi criada não só para incluir todos os atletas ao momento de abertura, mas também para que tenham jogadores de frente para todos os setores de arquibancada.

No Brasil, o protocolo atual conta apenas com os titulares de cada equipe e o trio de arbitragem perfilados para ouvir a execução do hino nacional e em alguns estados o hino local. Tudo acontece à frente do portal que traz o nome da competição.

A CBF iniciou a padronização de protocolo para abertura dos jogos que chancela em setembro de 2014, no Campeonato Brasileiro da Série A. Além da entrada dos times em conjunto, passava a ser obrigado a execução do hino nacional. Cada atleta pode entrar com até duas crianças.

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