Capitão de Cabo Verde é investigado por estupro após denúncia de brasileira

O atacante Ryan Mendes, capitão da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, é alvo de uma investigação por estupro na Nova Zelândia após denúncia apresentada por uma brasileira.

Segundo a denúncia, o caso aconteceu em março deste ano, durante a passagem da seleção cabo-verdiana por Auckland para a disputa de amistosos da Fifa Series. A mulher trabalhava como intérprete da delegação e afirma ter sido agredida e estuprada pelo jogador dentro do hotel onde a equipe estava hospedada.

De acordo com a reportagem, a denúncia é acompanhada por fotos de hematomas, relatório médico e registros entregues à polícia da Nova Zelândia, que confirmou a existência de uma investigação em andamento. O inquérito foi aberto em abril e ainda não foi concluído.

A vítima e o marido também informaram que encaminharam denúncias à Federação Cabo-Verdiana de Futebol e à FIFA, solicitando providências em relação ao atleta.

Até o momento, Ryan Mendes não se pronunciou publicamente sobre as acusações. A Federação de Cabo Verde também não divulgou posicionamento oficial sobre o caso.

A investigação segue sob responsabilidade das autoridades da Nova Zelândia e, até o momento, não há acusação formal nem julgamento concluído.