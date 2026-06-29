A Seleção Brasileira precisa buscar o empate diante do Japão para manter vivo o sonho da classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Caso iguale o placar no tempo regulamentar, a decisão da vaga será levada para a prorrogação.

No momento, os times se enfrentam nesta segunda-feira (29), nos EUA, pela fase 16 avos, e o Japão está vencendo o Brasil por 1 a 0 após o fim do 1º tempo.

O que diz o regulamento da Copa do Mundo sobre empates?

No 2º tempo, o Brasil tem a oportunidade de empatar a partida.

No mata-mata do Mundial, não há critério de desempate por saldo de gols ou gols marcados. Assim, qualquer empate ao fim dos 90 minutos leva a partida para a prorrogação.

Se a igualdade permanecer por mais 30 minutos, a definição acontece nas penalidades máximas.