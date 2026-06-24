Ancelotti garante Neymar contra a Escócia: 'Está disponível, treinou bem'

Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (23), em Miami, véspera do jogo do Brasil contra a Escócia, pela 3ª rodada da Copa do Mundo. Ele garantiu que Neymar estará disponível contra os escoceses.

Brasil e Escócia se enfrentam às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (24), no Hard Rock Stadium, em Miami.

“Neymar está disponível. Treinou bem durante a semana, se preparou bem para o jogo para poder jogar com outros jogadores. Estamos muito felizes que ele está de volta. Com a qualidade dele, pode ajudar o time”, celebrou.

Assim, Neymar fará sua estreia, após ficar 2 jogos ausente, Marrocos e Haiti. Recuperado de lesão muscular na panturrilha direita, Neymar passou por semanas de recuperação junto ao departamento médico e à preparação física.

Legenda: Neymar será relacionado para a partida contra a Escócia Foto: Rafael Ribeiro / CBF, Nelson Terme / CBF

Evolução

“Estamos focados em tentar melhorar em todos os jogos que vamos fazer. Acho que se amanhã fizermos um bom jogo, estaremos em uma boa situação para o mata-mata que começará. Temos que tentar repetir o primeiro tempo do jogo contra o Haiti, ter intensidade e acertos com bola e evitar erros e perdas de bola. Essa é a linha que temos que fazer. A equipe está melhorando no treino, e tenho confiança que vamos seguir melhorando”, disse o treinador na véspera do confronto.

De acordo com Ancelotti, a chave para vencer a partida será ter o controle das ações do jogo, especialmente no meio de campo e na saída de bola.

“Tentar controlar o jogo, ter um jogo de qualidade no meio, e boa saída de bola. (Paquetá e Casemiro) Eles têm muita experiência e qualidade. Temos muita experiência no meio de campo. Temos um time completo, estou muito satisfeito com eles, temos características diferentes, mas os jogadores estão mais adaptados ao nosso estilo”, analisou.