'Amuleto' da Copa, irmão caçula de Lamine Yamal adiciona segunda estrela em camisa da Espanha

Pequeno Keyne, de três anos, mal esperou a vitória do irmão para adicionar a nova estrela na camisa vermelha espanhola.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
19 de Julho de 2026 - 21:38
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Legenda: Após vitória da Espanha, Keyne correu para abraçar o irmão, Lamine Yamal.
Foto: Charly Triballeau/AFP.

Após viralizar nas redes sociais diversas vezes pelo carisma na torcida pelo irmão Lamine Yamal, da Espanha, o pequeno Keyne Ebana, de três anos, foi flagrado novamente em um momento especial nas arquibancadas do New York New Jersey Stadium: colocando a nova estrela conquistada neste domingo (19) na camisa da seleção espanhola.

A chegada do bicampeonato chegou a emocionar o pequeno, que foi flagrado chorando com a família depois da vitória da seleção do irmão. Após a partida, Keyne foi para o gramado para comemorar com Yamal e roubou a cena.

Camisa de Keyne ganhou adesivo com nova estrela após a partida.
Legenda: Camisa de Keyne ganhou adesivo com nova estrela após a partida.
Foto: Reprodução.

A comemoração do pequeno chegou a ser repostada até por um perfil oficial da FIFA no X, com a legenda "Lamine e Keyne, campeões do mundo".

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Apesar da diferença de idade — revelação da nova geração da Espanha, Lamine tem 19 anos —, os irmãos são vistos como inseparáveis, seja nas dancinhas feitas para vídeos nas redes sociais ou durante as partidas do jogador em diferentes campeonatos.

Nascido em setembro de 2022, Keyne também ficou conhecido por aparecer com frequência nos conteúdos feitos pela mãe, Sheila Ebana, mas se tornou paixão mundial nos últimos dois meses, com vários vídeos e memes espalhados nas redes sociais.

 

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