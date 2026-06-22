14ª rodada Série B: Ceará vê Z-4 se aproximar e Fortaleza pode terminar em 8º

Assim como na rodada passada, a 14ª da Série B não foi benéfica para Ceará e Fortaleza. Nenhum triunfo aconteceu e a dupla cearense viu adversários ganharem terreno na tabela de classificação.

O Botafogo-SP não mediu esforços e venceu o Alvinegro por 1 a 0, no Estádio Presidente Vargas. Já o Leão do Pici buscou um empate no segundo tempo diante do CRB, no Estádio Rei Pelé.

Zona do perigo mais próxima

Atuando em seus domínios, o Ceará foi dominado pelo Botafogo-SP desde os minutos iniciais. O placar de 1 a 0 foi até modesto diante do volume de oportunidades criadas pela equipe paulista.

Com o resultado, a distância para a zona de rebaixamento caiu para apenas três pontos. O Alvinegro já pode entrar no Z-4 na próxima rodada caso seja derrotado e uma combinação de resultados aconteça.

A situação pode ficar ainda mais complicada nas próximas semanas. Após o tropeço diante da torcida, o Vovô terá dois compromissos consecutivos longe da capital cearense, contra Juventude e Goiás.

G-6 ameaçado

A derrota para o América-MG e o empate deste domingo (21), em Maceió, fizeram o Fortaleza chegar ao limite da zona de playoff. Neste momento, o Tricolor ocupa a sexta colocação e ainda pode perder posições no complemento da rodada.

Caso Novorizontino ou Criciúma vençam seus compromissos diante de Ponte Preta e América-MG, respectivamente, o Leão cairá uma posição. Se os dois conquistarem os três pontos, a equipe leonina encerrará a rodada na oitava colocação.

A reação precisa acontecer em casa. Na sequência da Série B, o Fortaleza recebe Sport e Ponte Preta, ambos na Arena Castelão, na tentativa de retomar o caminho das vitórias.