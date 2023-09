Suspeito de envolvimento no assassinato do rapper Tupac Shakur é preso 27 anos após crime

Um homem suspeito de envolvimento no assassinato do rapper Tupac Shakur, morto em 1996, foi preso na manhã desta sexta-feira (29) em Las Vegas. A prisão de Duane "Keffe D" Davis representa um avanço na investigação, que teve pouca evolução mesmo 27 anos depois.

Autoridades afirmaram que, apesar de as acusações sobre o suspeito não serem "imediatamente claras", Davis é conhecido há muito tempo pelos investigadores. Ele já admitiu, durante entrevistas e em seu livro de memórias de 2019, "Compton Street Legend", que estava no Cadillac onde o tiroteio que vitimou Tupac.

Em 17 de julho, a polícia norte-americana informou ter coletado vários computadores, um celular e um disco rígido, uma revista Vibe que apresentava Shakur, várias balas calibre .40, um recipiente com fotografias e uma cópia do livro de memórias revelador de Davis de 2019, "Compton Street Legend" na casa da esposa de Davis.

Veja também

Assassinato de Tupac

Tupac Shakur foi assassinado a tiros, aos 25 anos, em um tiroteio próximo à Las Vegas Strip, na noite de 7 de setembro de 1996. O rapper estava em um BMW, parado em um sinal vermelho, quando um Cadillac branco parou ao lado dele e iniciou um tiroteio. A briga teria sido motivada por uma briga no cassino no início da noite. Shakur foi atingido por vários tiros e morreu uma semana depois.

A morte do rapper ocorreu quando seu quarto álbum solo, "All Eyez on Me", estava nas paradas musicais, com cerca de 5 milhões de cópias vendidas. Considerado um dos maiores rappers de todos os tempos, ele já foi indicado seis vezes ao Grammy.