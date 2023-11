Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (11)

A Sessão de Sábado de hoje, sábado (11), exibirá o filme de comédia “A Hora Do Rush”, um longa-metragem de 1998. A produção, que conta com direção de Brett Ratner, irá ao ar às 14h10 na TV Globo, depois do 'Jornal Hoje'.

SINOPSE DA SESSÃO DE SÁBADO HOJE (11)

A filha de um diplomata chinês é sequestrada em Los Angeles e o cônsul chama o inspetor Lee em Hong Kong para ajudar o FBI com o caso. A agência americana não se importa com Lee e o deixa de lado no Departamento de Polícia de Los Angeles, pedindo ao detetive James Carter que o vigie.

Apesar de Lee e Carter não se suportarem, eles resolvem trabalhar juntos para resolver o caso por conta própria ao descobrirem que foram abandonados tanto pelo FBI quanto pela polícia.

