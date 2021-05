Sasha Meneghel realiza cerimônia de casamento com João Figueiredo em Angra dos Reis; confira fotos

Sasha Meneghel, 22, e João Figueiredo, 21, realizaram a cerimônia de casamento com a presença restrita dos pais, irmãos e familiares próximos na tarde de sábado (22). O evento ocorreu em Angra dos Reis (RJ), na casa da mãe da noiva, Xuxa Meneghel, contando com buffet vegano e decoração floral.

Em publicação no Instagram, a graduada em Moda pela The New School Parsons, em Nova York, se declara ao marido: “Me and you forever”. Por sua vez, o cantor também compartilhou a alegria pelo momento. “Felizes para sempre”, disse João ao publicar uma foto dos dois.

Legenda: Noivos foram parabenizados por famosos como Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine nas postagens do Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Por conta do cenário da pandemia, a festa não pôde contar com a presença de amigos e outros familiares, como primos e tios. Apesar da distância, ambos publicaram vídeos nos stories agradecendo pelo carinho que vem recebendo desde o casamento civil, realizado dia 14 de maio.

João Figueiredo Marido de Sasha A gente entende que infelizmente não é o momento de fazermos festa com tudo que o Brasil e o mundo tem enfrentado, muitas mortes, Covid. Nem a festa que a gente queria, nem a festa que vocês esperavam que a gente teria, a gente vai conseguir fazer agora.

Conforme explicam, todos os convidados foram testados para a celebração, pois queriam fazer algo seguro, ainda que pequeno, “para não deixar passar em branco esse momento que para a gente é muito especial”, aponta João Figueiredo.

Na publicação, também explicam que irão aguardar a vacinação contra Covid-19 para comemorar de forma segura, agregando todos os que não puderam estar presentes.

Legenda: Desde o namoro, Sasha Meneghel compartilha a felicidade de estar iniciando uma nova etapa da vida ao lado do melhor amigo Foto: Reprodução/Instagram

Cerimônia

Além do cuidado com as comidas veganas e com convites sustentáveis, os noivos optaram por uma estética mais rural, com balanços e arcos de flores, assim como uma fogueira durante a noite. A cerimônia foi realizada ao ar livre, na beira do mar, contando também com um barquinho escrito "Sashita", apelido da noiva.

As músicas foram de Priscilla Alcantara e teve a participação de familiares do noivo, como o cantor católico Isaias Saad com a mulher, Vitória, Luana Andrade, filha de Junno, e amigas de longa data da noiva, Bruna Moreira e Luma Antunes.

Pela noite, o pai de Sasha, Luciano Szafir, dançou com a filha no gramado ao som de "Isn't she lovely". O namorado de Xuxa, Junno Andrade, também realizou uma apresentação com violão para os convidados.

Casamento Civil

O casamento civil foi realizado na segunda sexta-feira do mês, dia 14, em um cartório de São Paulo. As imagens da cerimônia foram divulgadas no Instagram, contando com as felicitações de amigos e fãs nos comentários da publicação.

"Me casei com meu melhor amigo. Vou passar o resto da minha vida sorrindo do seu lado", declarou a filha da Xuxa na publicação do Instagram.

Estando juntos desde o final de 2019, ambos anunciaram o namoro em abril de 2020. Em fevereiro deste ano, anunciou o noivado com o cantor, que havia pedido sua mão no dia 7 de novembro do ano passado.