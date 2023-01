Felipe e Rodrigo lançam 'Beijo, Fumaça e Mentira' em feat com Fernando e Sorocaba; assista

A dupla Felipe e Rodrigo lançou, na última semana, a produção audiovisual “Beijo, fumaça e mentira” com participação especial da dupla Fernando e Sorocaba.

A canção, que faz parte do DVD “No Sentimento” produzido por Eduardo Pepato, está no primeiro volume do projeto que conta com nove faixas dentre elas o hit "Média Boa" e a canção “Chip Novo”, que contou com a participação de Luan Santana.

Veja clipe:

“A gravação desse DVD pra gente foi a realização de um sonho. A música é o que nos une e como compositores poder escolher o repertório do nosso DVD, pensando no público foi muito especial”, comentou Rodrigo.

Trajetória

Amigos de composição e estrada, Felipe e Rodrigo já emplacaram inúmeros sucessos na voz de nomes conhecidos do sertanejo. Felipe é de Mesquita no Rio de Janeiro e Rodrigo nasceu em Campinas, São Paulo. Ambos contaram que a influência da família foi muito importante na construção de vida e no caminho trilhado até a formação da dupla.

Antes de iniciarem a carreira de vocalistas, a dupla foi responsável por composições de sucesso na voz de artistas como Matheus & Kauan, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Maiara & Maraisa, Marília Mendonça, Luan Santana e Gusttavo Lima.

Foi esse talento nato de ambos os cantores que chamou a atenção dos empresários Pablo e Lucas Linhares e da dupla Matheus & Kauan, que hoje empresariam o projeto.