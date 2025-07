Colégio Master conquista 1º lugar geral em Medicina na UECE

O Colégio Master teve desempenho de destaque no vestibular da UECE 2025.2 ao conquistar o 1º lugar geral em Medicina. A aprovação desse resultado pelo aluno Paulo Vinícius reforça a tradição da escola em resultados expressivos nos exames de ingresso ao ensino superior.

Além da conquista na área da saúde, três outros estudantes do Master também obtiveram a primeira colocação em seus respectivos cursos: Ana Carolina Albuquerque, no curso de Ciências Biológicas; Rebeca Linhares Alencar, Matemática em Quixadá e Igor Felix Bezerra, em Medicina Veterinária, no município de Tauá.

“A preparação para o vestibular no Master vai muito além do conteúdo”, ressalta Walter Almeida, gerente de Marketing do colégio. “Trabalhamos com uma abordagem diferenciada e personalizada, que considera o ritmo e as necessidades de cada aluno. Com estratégias como carga horária estendida, laboratório de redação e acompanhamento pedagógico individualizado, oferecemos uma estrutura de excelência que prepara os estudantes para os desafios do vestibular. Os simulados frequentes também ajudam a reduzir a ansiedade e a aumentar a confiança dos nossos alunos, garantindo que cheguem prontos à prova”, afirma o gestor.

Ao todo, mais de 45 estudantes do Colégio Master foram aprovados na UECE, resultado que reflete o trabalho pedagógico contínuo desenvolvido pela instituição ao longo de seus 25 anos de atuação. Com foco na formação integral dos alunos, o Master oferece ensino da educação infantil ao pré-vestibular, valorizando tanto o aprendizado acadêmico quanto o desenvolvimento pessoal.

“Quando os alunos conquistam bons resultados, é um reflexo do esforço conjunto da equipe pedagógica, dos alunos e das famílias. É um momento de celebração e de reconhecimento do trabalho bem-feito”, afirma Walter.

Serviço:

Colégio Master

Site:colmaster.com.br

Instagram:@colegiomaster.fortaleza