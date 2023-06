Associação Peter Pan faz nova campanha de apoio para ajudar mais de 1 mil pacientes por mês

Para manter seus 16 programas sociais em funcionamento, a Associação Peter Pan (APP) busca por novos doadores que possam contribuir com a instituição. Atualmente, cerca de 1.100 crianças e adolescentes recebem, mensalmente, assistência e apoio ao tratamento contra o câncer por meio da entidade.

Há 27 anos, a APP busca modificar o cenário do câncer infantojuvenil no Ceará, atendendo também a outras unidades do Norte e Nordeste, por meio da colaboração de empresas, doadores e voluntários.

O serviço assistencial engloba tanto o tratamento no Centro Pediátrico do Câncer (CPC) quanto programas sociais, como distribuição de cestas nutricionais, reformas e adaptações de residências, doação de cadeiras de rodas, apoio a viagens para a realização de tratamentos e procedimentos cirúrgicos em outros estados.

47.480 assistências foram fornecidas pela Associação só em 2022, somando ações do primeiro contato com o hospital até o pós-tratamento.

Segundo Diego Monteiro, supervisor de projetos da Associação, explica que os projetos funcionam como a humanização do tratamento. “O paciente não encontra só o atendimento especializado, mas pessoas que vão tratá-lo de outra forma. Isso causa a suavização do dia a dia, já que ele passa muito tempo no hospital”, garante.

Projetos sociais

Os familiares também são beneficiados pelos projetos como forma de compartilhar experiências sobre um momento tão difícil como o diagnóstico da doença. São ofertados serviços de psicologia e psiquiatria, rodas de conversa para interação e até oficinas de artesanato, como forma de estimular o relaxamento ou mesmo o empreendedorismo.

“Temos espaços para acolhimento e entretenimento, brinquedoteca, espaço de leitura, até para a gente tentar manter a dinâmica escolar”, comenta Diego.

Como ajudar?

A nova plataforma de doações tenta aproximar os doadores mais conectados ao mundo digital e que desejam contribuir de forma mais cômoda e segura com a causa do câncer infantil.

Para isso, a instituição lançou, dentro do seu site, uma nova ferramenta para levar mais facilidade e segurança para os seus doadores. As doações podem ser feitas a partir de R$20 via PIX ou cartão de crédito.

Segundo Diego Monteiro, o doador também pode optar pela doação única ou recorrente. Para ele, a novidade traz mais facilidade e praticidade para o processo.

Acesse: www.app.org.br

