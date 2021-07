Rio Grande do Norte registra tremores de terra em Natal e outros municípios

O Rio Grande do Norte (RN) teve tremores de terra em Natal e outros municípios, na madrugada deste domingo (25). De acordo com o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Estado (LabSis/UFRN), foram contabilizados cinco abalos sísmicos.

Na Capital potiguar, o evento foi registrado por volta das 0h30 e teve magnitude de 3.5 na escala Richter. Os outros quatro, que ocorreram em cidades do litoral do Rio Grande do Norte, tiveram menores intensidades. Foram elas:

3.0

1.5

2.1

1.5

“Os eventos foram registrados pelas estações sismográficas localizadas no município de João Câmara, que contém duas estações atualmente, e uma estação sismográfica no município de Riachuelo”, informou o LabSis.



O laboratório disse que a região já registrou tremores nos últimos dias. “Recebemos vários relatos que esse evento mais forte foi sentido por várias pessoas da região litorânea e até da capital Natal. O LabSis segue monitorando e divulgando a atividade sísmica da região Nordeste em tempo real”, comunicou.